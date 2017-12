Un sofer din municipiul Suceava a intrat intr-un gard si a lovit o masina parcata, la Scheia

In urma accidentului barbatul a fost ranit.

Un sofer a intrat intr-un gard si a lovit o masina parcata. Joi, ora 20:20, un barbat de 68 ani, din municipiul Suceava, a condus autoturismul pe strada Aviatorului, in interiorul localitatii Scheia, avand directia de deplasare spre Stroiesti. In momentul in care a ajuns in apropierea unui imobil, barbatul a pierdut controlul asupra directiei de mers si a iesit in afara partii carosabile, intrand in coliziune frontala cu gardul care imprejmuieste curtea imobilului respectiv. In urma impactului cu gardul, autoturismul a ricosat intr-un vehicul care era parcat in dreptul curtii. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala usoara a conducatorului autoturismului. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare corporala din culpa".