Un sofer din municipiul Suceava, beat si cu permisul suspendat, a avariat patru masini. Accidentul a avut loc, miercuri dimineata, pe strada Alexandru cel Bun, din municipiul Suceava. Localnicul de 28 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu patru autoturisme parcate regulamentar. In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca barbatul are permisul de conducere suspendat pentru perioada 22 iulie - 19 octombrie, pentru infractiuni la regimul rutier. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,93 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice". Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.