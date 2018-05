Din cauza leziunilor suferite, acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa la spital i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un sofer incepator a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un copac. Miercuri, in jurul orei 18.20, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 177B, in afara localitatii Slatioara din comuna Stulpicani, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu pietris si usor in panta, precum si pe fondul lipsei de experienta in conducere( permis obtinut in luna aprilie 2018) un localnic de 41 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila, intrand in coliziune laterala cu un copac. Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto. Din cauza leziunilor suferite, acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.