Un sofer incepator a scapat masina de sub control si a lovit un autoturism parcat, proiectandu-l in geamul unui magazin din Suceava Galerie FOTO

Un tanar de 18 ani, din Sfantu Ilie, sofer incepator, a facut prapad cu masina intr-o parcare din municipiul Suceava, cartierul George Enescu. S-a intamplat duminica, in jurul orei ora 22:48. Tanarul conducea un autoturism marca Audi pe bulevardul George Enescu, avand directia de deplasare Nordic catre zona Lidl. Ajungand la intersectia cu strada Aleea Jupiter, cel mai probabil din cauza vitezei, el a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns in parcarea din fata magazinului PROFI, unde a acrosat un autoturism Opel a parcat. In urma impactului violent, autoturismul Opel a plonjat in geamul magazinului PROFI. In urma accidentului a rezultat avarierea celor doua autoturisme precum si distrugerea geamului respectiv. Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.El este cercetat de politisti pentru distrugere.