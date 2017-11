Un sofer incepator si beat s-a izbit cu masina intr-un podet, la Falticeni

Tanarul de 18 ani, din comuna Preutesti, avea o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer incepator si beat s-a izbit cu masina intr-un podet. Duminica dimineata, in timp ce conducea autoturismul pe strada Tudor Vladimirescu din Falticeni, un tanar de 18 ani, din comuna Preutesti, nu a redus suficient viteza, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un podet. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.