Un sofer mort de beat a intrat cu masina in 8 autoturisme parcate in Obcini VEZI IMAGINI

sursa foto:Simona Gavrilei

Un individ in stare de ebrietate, aflat la volanul unui BMW X 5, a facut prapad duminica, pe strada Slatioarei, in cartierul Obcini din municipiul Suceava. Acesta a intrat in nu mai putin de 8 masini parcate la marginea drumului, producand avarii in lant. Dupa incident, spun martorii, soferul ar fi dat bir cu fugitii. El a fost prins de politisti dupa cateva minute si adus la fata locului. Omul de abia se putea tine pe picioare. Era in stare avansata de ebrietate si a fost dus la Spitalul Judetean Suceava pentru recoltare de probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, insa a refuzat categoric sa i se ia sange. La verificarea cu etilotestul a rezultat o alcoolemie de 1,25 grame alcool pur in aerul expirat. In urma verificarilor efectuate de politisti, a rezultat ca individul are permisul de conducere retinut, tot pentru infractiuni la regimul rutier. Barbatul, pe nume Sorin M., a fost ulterior retinut pentru 24 de ore, fiind dus in arestul IPJ Suceava.