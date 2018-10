Un sofer mort de beat a provocat un accident cu o victima, la Argestru

Barbatul avea o alcoolemie de 1,04 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident rutier cu o victima provocat de un sofer mort de beat. Luni, in jurul orei 19.30, un barbat de 50 de ani, din municipiul Vatra Dornei, in timp ce conducea autoturismul marca Peugeot, pe DN 17 Argestru, pe fondul vitezei excesive si a nepastrarii distantei fata de autovehiculul care circula in fata, a intrat in coliziune fata spate cu autoturismul marca Dacia, condus regulamentar de o femeie de 52 de ani, din Vatra Dornei. In urma impactului autoturismul care circula regulamentar a fost proiectat intr-un podet, soferita fiind ranita. Cei doi conducatori auto au tost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,04 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul barbatului si negativ in cazul femeii. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului.