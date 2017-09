Un sofer mort de beat a provocat un accident rutier la Moara, dupa care a fugit de la fata locului

Barbatul de 51 de ani avea o alcoolemie de 1,15 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.

Un sofer mort de beat a provocat un accident rutier, dupa care a fugit de la fata locului. In urma evenimentului rutier o femeie a fost ranita. Accidentul a avut loc luni seara, pe DJ 209 C, pe raza comunei Moara. In timp ce conducea autoturismul un localnic de 51 de ani, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a patruns pe sensul opus si a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar de o femeie de 48 de ani din municipiul Suceava. Dupa impact, autoturismul condus regulamentar a fost proiectat intr-un sant, iar barbatul de 51 de ani a parasit locul faptei, fiind identificat ulterior de politisti. In urma impactului, a rezultat ranirea soferitei care a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru femeia de 48 de ani si de 1,15 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru barbatul de 51 de ani, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", si "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia", barbatul de 51 de ani fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.