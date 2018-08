Un sofer mort de beat s-a oprit cu masina intr-un stalp. Accidentul a avut loc, duminica dimineata, pe DJ 175, pe raza comunei Fundu Moldovei. Un localnic de 38 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune frontala cu un stalp de electricitate. In urma impactului atat soferul cat si sotia acestuia, o femeie in varsta de 35 de ani, au fost raniti. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,22 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care la spital i-au fost recoltate doua mostre pentru stabilirea alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal privind infractiunile de vatamare corporala din culpa si conducere sub influenta alcoolului.