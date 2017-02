Barbatul de 29 de ani, din comuna Vicovu de Jos, avea o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer mut de beat a ajuns cu masina intr-un sant, la Vicovu de Sus. Marti, in jurul orei 07.20, o patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus a identificat in santul de pe marginea strazii Calea Cernauti din localitate, un autoturism inmatriculat in strainatate avariat, iar in parcarea unei statii peco din apropiere, pe conducatorul auto de 29 de ani din comuna Vicovu de Jos, insotit de o femeie din aceeasi localitate. Intrucat emana halena alcoolica, soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.