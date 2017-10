Un sofer nu s-a asigurat la plecarea de pe loc si a provocat un accident, la Iacobeni

In urma accidentului a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 39 de ani.

Un sofer nu s-a asigurat la plecarea de pe loc si a provocat un accident. Joi, la orele amiezii, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, pe raza comunei Iacobeni, un barbat de 39 de ani, din judetul Bistrita-Nasaud, a oprit pe marginea carosabilului cu intentia de a schimba directia de mers si nu s-a asigurat corespunzator la plecarea de pe loc, moment in care a fost acrosat de autoturismul condus regulamentar in aceeasi directie de un barbat de 50 de ani, din judetul Botosani. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 39 de ani. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.