Un sofer s-a ales cu dosar penal dupa ce a acrosat cu masina o batrana pe trotuar si a parasit locul accidentului, la Vatra Dornei

Un sofer s-a ales cu dosar penal dupa ce a acrosat cu masina o femeie pe trotuar si a parasit locul accidentului. Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata de spitalul din localitate, despre faptul ca, la unitatea medicala s-a prezentat o localnica de 76 de ani, victima unui accident rutier. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in cursul zilei de marti, in timp ce manevra autoturismul cu spatele pe strada Oborului din localitate, un barbat de 31 de ani din comuna Saru Dornei, a acrosat-o pe femeia de 76 de ani, care se deplasa in calitate de pieton pe trotuar, dupa care, a parasit locul accidentului fara incuviintarea politiei, fiind identificat ulterior. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului ori modificarea sau ÅŸtergerea urmelor acestuia", ce va fi solutionat procedural.