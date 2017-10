Un sofer s-a rasturnat cu masina dupa a fortat o depasire intr-o curba, la Holda

Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.

Un sofer s-a rasturnat cu masina dupa a fortat o depasire intr-o curba. In urma accidentului o persoana a fost ranita. Miercuri dimineata, un barbat de 47 de ani, din orasul Brosteni, in timp ce conducea autoturismul Opel, pe D.N.17B, pe raza satului Holda, intr-o curba usoara la stanga, s-a angajat in depasirea autoturismului Volkswagen, condus un barbat de 34 de ani, din orasul Brosteni. Cele doua autoturisme s-au acrosat, iar soferul de 47 de ani a pierdut controlul volanului, a iesit cu autoturismul in decor, a lovit un cap de pod, dupa care s-a rasturnat. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a unui barbat de 47 de ani, din judetul Neamt, pasager in autoturismul Opel, acesta fiind transportat la Spitalul Judetean Suceava pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative si au fost transportati la spital in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.