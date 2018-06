Un sofer s-a rasturnat cu masina pe un camp, din cauza vitezei, la Milisauti FOTO

In urma accidentului barbatul a fost ranit.

Un sofer s-a rasturnat cu masina pe un camp, din cauza vitezei. Accidentul a avut loc luni dupa-amiaza, pe DN 2H, pe raza orasului Milisauti. Un barbat de 54 de ani, din judetul Botosani, in timp ce conducea autoturismul, intr-o curba, pe fondul neadaptarii vitezei, a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat pe un teren agricol din zona. In urma accidentului soferul a fost ranit si a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.