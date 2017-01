Un sofer s-a urcat beat la volan si a ajuns cu masina in poarta unei biserici, la Putna

Barbatul in varsta de 51 ani, din comuna Straja, avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a intrat cu masina in poarta unei biserici. Marti, in jurul orei 18.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, pe raza comunei Putna, pe un sector de drum in curba, un barbat de 51 de ani, din comuna Straja, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila, dupa care a lovit poarta unei biserici din zona. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto, avarierea autoturismului si a portii de acces in curtea bisericii.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.