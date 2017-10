Un sofer s-a urcat beat la volan si a facut prapad. A ranit trei persoane si a avariat doua masini

Barbatul de 34 de ani, din comuna Vama, avea o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer s-a urcat beat la volan si a facut prapad. Joi seara, in jurul orei 21.00, un barbat de 34 de ani, din comuna Vama, in timp ce conducea autoturismul marca Opel, pe DJ 175, pe raza localitatii Fundu Moldovei, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, a acrosat frontal autoturismul marca Renault, condus de o femeie de 28 ani, din localitate, care circula in aceeasi directie de mers, proiectandu-o in afara partii carosabile din stanga, apoi, continuandu-si deplasarea, a intrat in coliziune cu remorca autoutilitarei stationate. La volanul autoutilitarei se afla un barbat de 29 de ani, din comuna Carlibaba. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto, precum si a doi barbati, unul de 32 ani, din municipiul Campulung Moldovenesc si celalalt de 30 de ani, din comuna Fundu Moldovei, ambii pasageri in autoturismul condus de femeia de 28 de ani. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative in cazul barbatului de 29 de ani si a femeii de 28 de ani si de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat, in cazul barbatului de 34 de ani din comuna Vama, dupa care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, barbatul de 34 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.