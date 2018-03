Un sofer s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina in doi stalpi de pe marginea drumului, in municipiul Suceava VIDEO

Barbatul de 38 de ani din municipiul Suceava avea o alcoolemie de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident rutier in municipiul Suceava, duminica dupa-amiaza. Un sofer beat a intrat cu masina in doi stalpi de pe marginea drumului. Barbatul de 38 de ani, din municipiul Suceava, in timp ce conducea autoturismul marca Mercedes, pe strada 22 Decembrie din localitate, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a lovit doi stalpi de electricitate. In urma impactului a rezultat avarierea autoturismului si ruperea stalpilor de curent. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".