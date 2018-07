Un sofer s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina in gardul unui cimitir, la Tisauti

Intrucat era in stare avansata de ebrietate, conducatorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest.

Un sofer s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina in gardul unui cimitir. Marti, in jurul orei 22.00, in timp ce conducea autoturismul pe DC neclasificat din satul Tisauti, un barbat de 40 de ani, din comuna Ipotesti, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu gardul cimitirului din localitate.Intrucat era in stare avansata de ebrietate, conducatorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante", ce va fi solutionat procedural.