Un sofer s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina in gardul unui imobil, la Bucsoaia

Barbatul de 45 de ani, din orasul Frasin, avea o alcoolemie de 0,93 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina in gardul unui imobil. Accidentul a avut loc marti, in jurul orei 18.00, pe DN 17, pe raza localitatii Bucsoaia. Un barbat de 45 de ani, din orasul Frasin, in timp ce conducea autoturismul, pe fondul neatentiei la volan si a consumului de bauturi alcoolice, a patruns pe contrasens si a intrat in gardul unui imobil din zona. Conducatorul auto a fost testat de politisti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,93 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului".