Un sofer s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina intr-un TIR parcat, la Bucsoaia

Barbatul de 33 de ani, din orasul Gura Humorului, avea o alcoolemie de 0,69 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer s-a urcat beat la volan si a intrat cu masinat intr-un TIR parcat. Politia orasului Frasin, a fost sesizata prin "S.N.U.A.U 112", despre faptul ca, pe DN 17, in localitatea Bucsoaia, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul unui autoturism se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Oamenii legii au stabilit ca joi, in jurul orei 02.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in localitatea Bucsoaia, un barbat de 33 de ani, din orasul Gura Humorului, a acrosat un ansamblu de vehicule parcat in afara partii carosabile si al carui conducator auto, un barbat de 41 de ani, din judetul Iasi, dormea in cabina. Din accident nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto de 33 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,69 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.