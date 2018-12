In urma accidentului o tanara a fsot ranita. Victima a fost transportata la spital.

Un sofer s-a urcat beat la volan si a provocat o coliziune in lant la o trecere la nivel cu calea ferata. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 03.30, pe DN 17, pe raza comunei Sadova. Un barbat de 37 de ani, ajuns la trecerea la nivel cu calea ferata, un barbat de 37 de ani, din comuna Pojorata, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu mazga si a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus in aceeasi directie de un tanar de 21 de ani, din comuna Fundu Moldovei, pe care l-a proiectat in autovehiculul din fata sa, condus de un tanar de 19 ani, din municipiul C-lung Moldovenesc, ambele autovehicule fiind oprite la bariera.

Desi initial, cei trei conducatori auto s-au inteles verbal la fata locului despre modul de solutionare a evenimentului si au continuat deplasarea pana in municipiului Campulung Moldovenesc, ulterior doi dintre acestia au avut puncte de vedere diferite privind producerea evenimentului, motiv pentru care, a fost sesizata politia.

In urma accidentului, o tanara de 22 de ani, din comuna Sadova, pasagera in autoturismul condus de tanarul de 21 de ani a suferit leziuni usoare, fiind transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul tanarului de 21 de ani si de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul barbatului de 37 de ani, dupa care, la spital, li s-a recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".