Un sofer s-a urcat mort de beat la volan si a trecut cu masina prin gardul unei case, in municipiul Suceava

Un sofer s-a urcat mort de beat la volan si a trecut cu masina prin gardul unei case. Accidentul a avut loc, luni dupa-amiaza, pe strada Fantana Alba, din municipiul Suceava. Un barbat de 53 de ani, localnic, in timp ce conducea autoturismul marca Opel Astra, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat prin gard in curtea unui imobil. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,42 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante", ce va fi solutionat procedural.