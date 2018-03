Un sucevean a fost prins de politisti cu o masina care avea numere de inmatriculare de la un alt autoturism

Acesta le-a declarat politistilor ca numerele de inmatriculare respective le-a gasit.

Un barbat din municipiul Suceava a fost prins de politisti cu o masina care avea numere de inmatriculare de la alt autoturism. Soferul le-a declarat politistilor ca le-a gasit. Miercuri, ora 09.30, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Ciprian Porumbescu din localitate, autoturismul condus de un localnic de 40 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autoturismul nu este inmatriculat, placutele cu numerele de inmatriculare apartinand unui alt autoturism. Cu ocazia audierilor, barbatul a declarat faptul ca, numerele de inmatriculare le-a gasit in anul 2017, pe raza municipiului Suceava si nu cunostea faptul ca, trebuiau predate politiei sau proprietarului. Politistii a intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat", "conducerea unui vehicul cu numar fals de inmatriculare" si "insusirea bunului gasit", ce va fi solutionat procedural.