Un sucevean a fost prins in timp ce incerca sa treaca vama fraudulos, imbracat in tigari de contrabanda FOTO

Barbatul avea in bagaje si bauturi alcoolice.

Un sucevean a fost prins in timp ce incerca sa treaca vama fraudulos, la Siret, imbracat in tigari de contrabanda.Practic, barbatul era capitonat pe corp cu pachete de tigari ascunse sub haine. Asa a crezut acesta ca ii va fenta pe politistii de frontiera, dar s-a inselat. Miercuri, in jurul orei 15.30, un echipaj al politiei de frontiera de la Sectorul PF Siret, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a identificat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, in spatele tonetei destinata pentru controlul documentelor, o persoana de sex masculin. Aceasta intentiona sa evite controlul de frontiera pentru a intra fraudulos in tara deoarece avea asupra sa produse accizabile peste plafonul vamal. Barbatul a fost condus la sediul sectorului unde a fost identificat ca fiind Ilie B., de 47 ani, domicilit pe raza judetului Suceava. In urma unui control amanuntit au fost descoperite in bagajele personale si ascunse pe corp 250 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana si doi litri bauturi spirtoase. Intreaga cantitate de produse accizabile a fost ridicata in vederea confiscarii iar persoana in cauza este cercetata pentru savarsirea infractiunilor de trecere ilegala a fronteirei de stat si contrabanda, iar la final urmeaza a se lua toate masurile legale ce se impun.