Un sucevean a murit imediat dupa ce avionul in care se afla a aterizat pe Aeroportul Iasi

Un sucevean a murit imediat dupa ce avionul in care se afla a aterizat pe Aeroportul International Iasi. Barbatul de 51 de ani se intorcea acasa din Olanda, unde fusese la munca.

Diana Cimpoesu, sefa UPU - SMURD, a declarat ca echipajul SMURD a fost solicitat sa intervina dupa ce un barbat a suferit un stop cardio-respirator la bordul unui avion care ateriza.

"Echipajul SMURD Terapie Intensiva Mobila a fost solicitat sa intervina duminica, in jurul orei 18,45, pe Aeroportul Iasi. Intrebate de medicul de urgenta, insotitoarele de bord au declarat ca au vorbit cu dumnealui tot timpul zborului, inainte de aterizare si au verificat centura de siguranta.La aterizare s-a constatat ca acesta nu reactioneaza si au sunat la 112. SMURD se afla in zona aeroportului pentru a prelua un pacient cu infarct adus de elicopter de la Bacau. S-a incercat resuscitarea timp de 60 minute, fara raspuns insa. S-a declarat decesul", a precizat prof. univ. dr. Diana Cimpoesu (sursa dcnews.ro).

Reprezentantii Aeroportului International Iasi au declarat ca barbatul venea de la munca din Olanda, pe ruta aeriana Eindhoven - Iasi.