Un sucevean condamnat pentru trafic de droguri, prins in P.T.F. Petea

Un barbat de 40 de ani, din judetul Suceava, condamnat pentru trafic de droguri a fost prins de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare.

Luni, in jurul orei 21.30, Ovidiu F. s-a prezentat in vama pentru a efectua formalitatile de frontiera. Oamenii legii au constatat ca barbatul era cautat de autoritatile romane, pe numele lui fiind emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Suceveanul a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare pentru savarsirea unor infractiuni de trafic de droguri.

Barbatul a fost predat unui echipaj din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Satu Mare, in vederea luarii masurilor legale ce se impun.