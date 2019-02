Un sucevean este in stare grava in urma unui accident rutier in Germania. Prietenii acestuia au lansat o campanie de strangere de fonduri FOTO

Tanarul este originar din municipiul Suceava, cartierul George Enescu.

Un barbat 37 de ani, din municipiul Suceava, Costel Tapoi, tatal a trei copii, se afla in stare grava in urma unui accident petrecut pe o autostrada din Germania. Prietenii acestuia au lansat o campanie de strangere de fonduri pe facebook. "Colegul si prietenul nostru Costel a suferit un grav accident de circulatie pe A1, in Bremen. Momentan este sub supraveghere medicala, avand multiple fracturi la piciorul drept, ficat si bazin.Cine doreste si poate sa ii fie alaturi, sa il sprijinim cat de putin in aceste clipe grele, conteaza enorm pentru familia lui, sotie si cei trei copilasi.RO59BTRLRONCRT0480429701, RO09BTRLEURCRT0480429701-CONSTANTIN TAPOI ", au scris prietenii lui Costel pe pagina de socializare( https://www.facebook.com/donate/2265884253735438/ ).

Accidentul rutier a avut loc luni, 18 februarie, pe A1, intre Bremen si Hamburg. Potrivit presei germane, camioneta condusa de sucevean a intrat in plin intr-o semiremorca. Impactul a fost unul foarte puternic, camioneta condusa de tanar fiind strivita de mastodontul din fata sa. In urma accidentului, soferul a ramas incarcerat si a fost necesara interventia echipajelor de descarcerare. Barbatul a fost transportat in stare foarte grava la spital. Toti cei care pot sa doneze, oricat de putin, sunt rugati sa o faca. Asta pentru ca tanarul sa se intoarca acasa la cei trei copii, care il asteapta! (sursa foto NonstopNews)