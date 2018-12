Un sucevean mort, sotia si fiica ranite grav, dupa un accident rutier. Femeia are nevoie urgenta de sange FOTO

Un sucevean si-a pierdut viata in timp ce fiica si sotia acestuia au fost grav ranite, dupa un accident rutier. Tragedia s-a petrecut sambata dimineata pe DN 1 Cluj-Napoca - Huedin, la intersectie cu DJ 108C, in afara localitatii Leghia, judetul Cluj.

Florin Laurentiu Tautu, de 35 de ani, in timp ce conducea autoturismul marca BMW, a patruns pe sensul opus de mers unde a intrat in coliziune cu un microbuz, care circula regulamentar. Impreuna cu barbatul in masina se mai aflau sotia sa de 32 de ani si fetita lor de doar un an si trei luni. In urma impactului foarte puternic suceveanul si-a pierdut viata in timp ce sotia si fetita au fost grav ranite.

De asemenea, in urma impactului doua persoane care se aflau in microbuz au fost ranite.

Potrivit primelor informatii, suceveanul a patruns pe contrasens dupa ce a adormit la volan. Acesta se intorcea impreuna cu familia acasa din Franta.

In momentul de fata sotia acestuia, Anca Roxana Tautu, se afla in stare grava in Sectia de Chirurgie-Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca. Aceasta are nevoie urgenta de sange."URGENT! Am nevoie de ajutorul vostru!!!Va implor! Cumnata mea a fost implicata intr-un grav accident de masina, intre Cluj si Oradea. E in stare critica si are nevoie de sange. Putenti dona in orice centru din tara(indiferent de grupa de sange), cu mentiunea obligatorie: SCJU Cluj, Terapie1, Tautu Anca Roxana. Puteti dona si luni!! Multumesc", este mesajul postat pe facebook de familia tinerei.