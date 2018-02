Individul de 35 de ani a fost retinut pentru 24 de ore.

Un sucevean s-a dat drept femeie pe o retea de socializare si a lasat fara 20.000 de lei un alt barbat. Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara si Suceava au efectuat luni doua perchezitii domiciliare, in Suceava. Activitatile au avut drept scop administrarea de probe intr-un dosar penal aflat in instrumentarea B.C.C.O. Timisoara - Serviciul Combaterea Criminalitatii Informatice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, in care se efectueaza cercetari fata de un barbat, de 35 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunii de frauda informatica. Din cercetari a reiesit ca, incepand cu luna februarie 2016, cel in cauza ar fi creat un cont fals pe o retea de socializare, utilizand identitatea unei femei si ar fi corespondat cu un barbat, pe care l-ar fi determinat sa-i trimita, in repetate randuri, bani, prin intermediul unui sistem de transfer rapid. In aceasta perioada, victima i-ar fi trimis celui in cauza peste 20.000 de lei. In urma perchezitiilor, au fost ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, doua telefoane mobile, o tableta si inscrisuri. Cel in cauza a fost retinut pentru 24 de ore, fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis.La activitati au participat si politisti din cadrul structurilor de combaterea criminalitatii organizate din Cluj si Alba-Iulia si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale Suceava.



Politia Romana va recomanda:

Atentie la interactiunea pe retele sociale sau pe alte forme de comunicare pe internet(e-mail, messenger, forumuri)!

In cazul mesageriei electronice, blocheaza persoanele necunoscute care iti fac rau sau creeaza-ti un cont de utilizator nou si inchide-l pe cel vechi, pentru a stopa corespondenta nedorita.

Daca nu reusesti sa eviti o astfel de corespondenta, salveaz-o, pentru a o avea ca mijloc de proba. Pastreaza deci(prin salvare de pagina ori fisier sau captura de ecran) orice mesaj, comentariu, secventa audio sau video pe care agresorul le-a postat.

Daca cineva a postat, fara acordul tau, imagini, filme sau date de contact private, trebuie sa te adresezi administratorului respectivului site pentru a elimina continutul nedorit. In cazul in care ti se refuza indepartarea imaginile si datele de contact ilegal postate, poti sa faci plangere penala in baza art. 226 din Noul Cod Penal, cu privire la violarea vietii private.

Trebuie stiut ca, indiferent de cat de grava poate fi situatia, apelati la Politie ori depuneti o plangere prealabila, pentru punerea in miscare a actiunii penale.