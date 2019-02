Un sucevean s-a sinucis prin electrocutare. El si-a lipit de maini doua fire electrice care erau conectate la o priza.

Acesta locuia in Caminul Social nr.2 din Suceava. In cursul zilei de marti, un vecin de-al barbatului a sunat la 112 cand a vazut ca acesta nu mai raspunde la usa de doua zile.

La fata locului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul ISU Bucovina. Pompierii au patruns pe geam in locuinta barbatului si l-au gasit pe acesta decedat. Acestia au constatat ca cel in cauza avea lipite cu banda izolatoare la nivelul antebratelor doua fire electrice, care erau introduse intr-un prelungitor conectat la o priza.

La fata locului a ajuns si un echipaj medical, care a constatat decesul barbatului. Din verificarile efectuate a rezultat ca acesta locuia in imobilul social de aproximativ 25 de ani, fiind vazut ultima oara de catre o vecina, in cursul zilei de luni, avand un comportament normal.

Usa de acces in locuinta lui nu prezenta urme de fortare, aceasta fiind descuiata prin interior de catre pompieri.

Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor producerii decesului.