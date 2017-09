Un tanar a acrosat cu masina un biciclist si a parasit locul accidentului, la Vicovu de Sus

Soferul a fost identificat de politisti. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia.

Un tanar a acrosat cu masina un biciclist si a parasit locul accidentului. Miercuri, in jurul orei 14.00, in timp ce se deplasa pe bicicleta pe strada Calea Cernauti, din orasul Vicovu de Sus, un localnic de 69 de ani, a fost acrosat si accidentat de autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un tanar de 21 de ani, din aceeasi localitate. Dupa producerea accidentului, conducatorul auto a parasit locul faptei, fiind identificat ulterior de politisti. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia, ce va fi solutionat procedural.