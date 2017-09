Tanarul a fost identificat de politisti. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei.

Un tanar a acrosat o batrana cu autoutilitara, dupa care a parasit locul accidentului. Politia municipiului Suceava a fost sesizata, joi, prin "S.N.U.A.U 112" despre faptul ca, miercuri, o localnica de 76 de ani a fost victima unui accident rutier ce a avut loc pe strada Leca Morariu din localitate. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, miecuri dimineata, in timp ce se afla pe trotuarul din zona unui magazin situat pe strada Leca Morariu din municipiul Suceava, victima a fost acrosata de o autoutilitara care efectua manevra de mers inapoi si al carui conducator auto a parasit locul faptei. Joi, batrana a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. In urma verificarilor, conducatorul autoutilitarei a fost identificat ca fiind un tanar de 22 de ani din comuna Ipotesti. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviințarea politiei", ce va fi solutionat procedural.