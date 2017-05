Un tanar a ajuns cu masina intr-un gard, in municipiul Suceava

Tanarul de 22 de ani a declarat politistilor faptul ca, in momentul in care era angajat in efectuarea manevrei de depasire, conducatorul unui autoturism taxi, nu s-a asigurat la initierea unei manevre de viraj la stanga, fapt pentru care, a fost nevoit sa efectueze manevre de evitare a impactului si a intrat in gard.

Un tanar a ajuns cu masina intr-un gard. Sambata, in jurul orei 07.40, in timp ce conducea autoturismul pe strada Ion Irimescu din municipiul Suceava, un tanar de 22 de ani, din localitate, s-a angajat in efectuarea manevrei de depasire a unei coloane de autoturisme, ocazie cu care, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu gardul unui imobil din zona.In urma accidentului, conducatorul auto a suferit leziuni minore, fapt pentru care, la fata locului s-a deplasat un echipaj medical care i-a acordat ingrijiri medicale, insa victima a refuzat transportul la spital, nefiind necesara internarea. Cu ocazia cercetarilor, tanarul de 22 de ani a declarat politistilor faptul ca, in momentul in care era angajat in efectuarea manevrei de depasire, conducatorul unui autoturism taxi, nu s-a asigurat la initierea unei manevre de viraj la stanga, fapt pentru care, a fost nevoit sa efectueze manevre de evitare a impactului si a intrat in gard. Autoturismul taxi a fost identificat de politisti la locul accidentului, acesta fiind condus de un localnic de 66 de ani, insa, intre cele doua autovehicule nu a existat impact. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, tanarului de 22 de ani i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, cercetarile fiind continuate pentru stabilirea tuturor imprejurarilor producerii evenimentul si solutionarea procedurala a cauzei.