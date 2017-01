Un tanar a ajuns cu masina intr-un sant dupa ce pe carosabil au aparut doua capre salbatice, la Fratautii Vechi

In urma accidentului, a rezultat avarierea autoturismului si ranirea usoara a conducatorului auto. Tanarul a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Sambata, ora 03.00, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 178C, in afara localitatii Fratautii Vechi, in apropierea podului peste raul Suceava, un tanar de 23 de ani, din comuna Galanesti, a fost surprins de aparitia brusca pe carosabil a doua capre salbatice, iar in incercarea de a evita impactul, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila. In urma accidentului, a rezultat avarierea autoturismului si ranirea usoara a conducatorului auto, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.