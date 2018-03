Un tanar a ajuns la spital dupa ce a cazut de la etajul intai al unui camin din municipiul Suceava

Un tanar in varsta de 22 de ani a ajuns la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a cazut de la etajul intai al unui camin din municipiul Suceava. Incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti. O prietena de-a tanarului a sunat la 112 si a anuntat cele intamplate. La fata locului a ajuns un echipaj medical care dupa ce i-a acordat ingrijiri medicale victimei, a transportat-o la spital. Tanarul a suferit un traumatism la glezna stanga si a ramas internat in unitatea medicala. Acesta a povestit ca in timp ce se afla in caminul nr.2 de la Inspectoratul Scolar Suceava, impreuna cu doi prieteni, a mers la geam, s-a aplecat sa ia zapada de pe pervaz, a alunecat, si a cazut de la etaj.