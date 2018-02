Un tanar a ajuns la spital dupa ce a fost batut in apropierea garii din Veresti

Agresorul s-a ales cu dosar penal.

Un tanar in varsta de 22 de ani din municipiul Suceava a ajuns la spital dupa ce a fost batut de un alt tanar. Agresiunea a avut loc duminica, in jurul orei 20.00, pe raza localitatii Veresti. Victima in timp ce se afla in apropierea garii din localitate s-a intalnit cu un tanar de 20 de ani, din Veresti, iar in urma unor discutii in contradictoriu si a unui conflict mai vechi, a fost lovita de catre acesta. La fata locului a ajuns un echipaj medical care l-a transportat pe tanar la Spitalul Judetean Suceava. Acesta a fost dignosticat cu traumatism cranio cerebral. In acest caz au fost anuntati politistii care au deschis dosar de cercetare penala sub aspectul comiterii infractiunii de "lovirea sau alte violente".