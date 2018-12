Un tanar a ajuns la spital dupa ce i-a cazut in cap o bucata de gheata

Un tanar de 17 ani, din comuna Zamostea, a ajuns la spital dupa ce i-a cazut in cap o bucata de gheata. Miercuri, in jurul orei 10.00, acesta in timp ce se deplasa prin fata unei cofetarii de pe strada Scurta, din municipiul Suceava, in momentul in care a ajuns in coltul cladirii, a fost lovit de bucata de gheata, cazuta de pe acoperis. Tanarul s-a prezentat la Spitalul Judetean Suceava. La spital, acesta a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, plaga escoriata parietal stang. In acest caz au fost sesizati politistii care au intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa.