Un tanar a facut cascadorii cu masina pe sosea si a intrat in tot ce i-a iesit in cale, cu politistii pe urme si baut la volan VIDEO si FOTO

Un tanar de 29 de ani, din Brodina, a facut cascadorii cu masina in trafic, la Vicovu de Sus, in stare de ebrietate si cu politistii pe urme, pana a produs un accident. Agenti de la Politia orasului Vicovu de Sus, in timp ce executau serviciul de indrumare, supraveghere si control al traficului rutier pe Strada Calea Cernauti din oras au efectuat semnal de oprire soferului unui autoturism care se deplasa din directia comuna Straja spre Vicovu de Jos. Politistii au vrut sa opreasca masina dupa ce aceasta a fost inregistrata cu aparatul radar deplasandu-se cu viteza de 94 km/h in localitate. Deoarece conducatorul autoturismului nu s-a conformat, continuandu-si deplasarea in viteza, s-a procedat la urmarirea acestuia pe o distanta de aproximativ 4 kilometri. In timp ce gonea cu politistii pe urme, la un moment dat, soferul a pierdut controlul autoturismului, intrand cu viteza pe partea stanga a sensului de mers. Masina s-a izbit violent de un stalp de beton pe care l-a pus la pamant si apoi de un copac, in final oprindu-se in sant. Politistii au chemat si un echipaj de Ambulanta la fata locului si a fost scos soferul din masina, care era ranit. Acesta a fost ulterior identificat in persoana unui tanar de 29 ani, Adrian Curariuc, din comuna Brodina. Dupa ce a primit ingrijiri la fata locului, ranitul care a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti, in vederea acordarii de ingrijiri medicale, acolo fiind diagnosticat cu traumatism cranio cerebral minor. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind de 0,81 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiindu-i recoltate doua probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus au dispus retinerea lui tanarului pentru o perioada de 24 de ore. In acest caz s-a intocmit dosar penal privind savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, distrugere si conducerea unui autoturism sub influenta bauturilor alcoolice.