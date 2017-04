Un tanar a fost accidentat de o masina pe trecerea de pietoni, in Radauti

Victima a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti.

Un tanar a fost accidentat de o masina pe trecerea de pietoni. Luni dimineata, in jurul orei 08.00, un tanar de 25 de ani, din municipiul Radauti, conducea autoturismul marca Opel Tigra dinspre parcarea centrului comercial Hurmuzachi spre Milisauti.In momentul in care a ajuns in dreptul unei treceri de pietoni, soferul nu a acordat prioritate de trecere unui tanar de 18 ani, din Vicovu de Jos, care se afla angajat in traversarea strazii pe trecerea de pietoni. Baiatul a fost acrosat de autoturism si a fost ranit. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti unde a fost diagnosticat cu "contuzie cu escoriatii degete 3,4,5 picior drept". Atat soferul cat si pietonul au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. Soferul s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.