Un tanar a fost arestat dupa ce a furat 80 kg de deseuri din cupru din curtea unui falticenean. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni au formulat propunere de arestare preventiva a inculpatului Constantin-Denis Biris pentru infractiunea de "furt calificat", prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b si d C.pen. cu aplic. art. 77 lit. a C.pen. si art. 113 alin. 3 C.pen., retinandu-se in sarcina acestuia faptul ca in noaptea de 8 spre 9 februarie, in baza unei intelegeri prealabile, inculpatul, care este cercetat pentru mai multe infractiuni, printre care si infractiunea de talharie, impreuna cu alti doi suspecti minori a patruns prin efractie in curtea si imobilul apartinand persoanei vatamate S.A.P. din Falticeni de unde au sustras cantitatea de 80 kg deseuri din cupru si ustensile electrice, pe care ulterior le-au comercializat. Prin savarsirea infractiunii s-a cauzat un prejudiciu de circa 2500 lei. Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Falticeni a admis propunerea si a dispus arestarea preventiva a inculpatului pentru 30 zile.