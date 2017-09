Un tanar a fost grav ranit dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un copac, la Saru Dornei

Tanarul de 25 de ani nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar motocicleta nu era inmatriculata.

Un tanar a fost grav ranit dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un copac. Accidentul a avut loc sambata noapte. In timp ce conducea motocicleta intr-o curba, pe DC 82D, din comuna Saru Dornei, pe fondul neadaptarii vitezei, un localnic de 25 de ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a derapat si a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un copac de pe marginea drumului. In urma accidentului, a rezultat ranirea motociclistului. Acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Totodata, interogand bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar motocicleta nu este inmatriculata. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neinmatriculat, ce va fi solutionat procedural.