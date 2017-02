Ferma apartine unui barbat din orasul Milisauti si este situata in municipiul Radauti.

Un tanar a fost prins de politisti dupa ce a furat din ferma la care lucra. In noaptea de duminica spre luni, ora 01.30, in timp executa serviciul pe raza comunei Balcauti, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, a identificat pe DN 2, un tanar de 24 de ani din judetul Botosani, care se deplasa pe jos si transporta un bagaj voluminos, in care se afla o drujba si o autofiletanta. Tanarul a fost condus la sediul politiei, unde, a recunoscut faptul ca, in noaptea de 12 spre 13 februarie, a furat de la ferma unui barbat de 64 de ani, din orasul Milisauti, situata in municipiul Radauti, unde lucreaza, drujba si autofiletanta cu acumulator si incarcator. Bunurile sustrase in valoare de circa 2.000 lei au fost recuperate si restituite partii vatamate. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, ce va fi solutionat procedural.