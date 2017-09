Un tanar a fost prins in trafic fara permis, la Pojorata

Tanarul de 28 de ani s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere, ce va fi solutionat procedural.

Un tanar a fost prins in trafic de politisti fara permis de conducere. Duminica, ora 14.30, o patrula din cadrul Sectiei 11 Politie Rurala Pojorata, a oprit pentru control pe DJ 175, din comuna Pojorata, autoturismul condus de un tanar de 28 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Totodata, in urma verificarii interiorului autoturismului, politistii au identificat sase persoane, desi vehiculul este prevazut cu cinci locuri, iar certificatul de inmatriculare avea inscris faptul ca acesta a fost instrainat catre o alta persoana la 27 iulie, motiv pentru care conducatorul a fost sanctionat contraventional conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002 actualizata, privind circulatia pe drumurile publice. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.