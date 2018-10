Un tanar a fost ranit dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un podet

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au stabilit ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Un tanar a fost ranit dupa ce a intrat cu motocicleta intr-o podet. Accidentul a avut loc pe DJ 177 C, la iesirea din localitatea Capu Campului, in cursul zilei de joi. In timp ce conducea motocicleta pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum si a lipsei de experienta in conducere, un localnic de 20 de ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat intr-un sant, oprindu-se in podetul ce face accesul in curtea unui imobil.

In urma impactului, a rezultat ranirea motociclistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Tanarul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Tanarul s-a ales cu dosar penal.