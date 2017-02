Peste 60 de politisti au fost implicati in actiunea de identificarea a tanarului. Au fost blocate caile de acces si au fost efectuate verificari complexe, dupa trei ore reusindu-se localizarea si retinerea acestuia.

Un tanar a fost retinut dupa ce a furat incasarile unei case de pariuri din cartierul Burdujeni. Sectia de politie Burdujeni a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" de un barbat de 27 de ani, din municipiul Suceava, angajat al unei case de pariuri despre faptul ca un tanar necunoscut i-a furat incasarile si a fugit. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca vineri, in jurul orei 19.20, profitand de neglijenta victimei, angajata a unei case de pariuri cu punct de lucru in cartierul Burdujeni, care a iesit din casierie pentru a verifica un aparat si a lasat usa deschisa şi neasigurata, un tanar necunoscut a patruns in interior si a furat suma de 4.900 lei. In acel moment hotul a fost surprins de casier, care i-a spus tanarului sa lase banii in sertar, moment in care l-a amenintat cu acte de violenţa pe casier si a fugit. In urma masurilor operative intreprinse la nivelul Politiei municipiului Suceava, suspectul a fost identificat ca fiind un tanar de 19 ani, din localitate, de la care, s-a reusit recuperarea partiala a prejudiciului. In cauza s-a dispus retinerea suspectului pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infractiunii de talharie, ce a fost incarcerat in arestul I.P.J.