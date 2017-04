De asemenea, la data de 24 aprilie ora 16.30, individul a patruns fara drept in curtea locuintei unei femei si i-a adresat amenintari cu acte de violenta.

Un tanar a fost retinut dupa ce a furat un buldoexcavator si l-a condus fara permis prin Marginea. Marti s-a dispus retinerea unui tanar de 25 de ani, pentru o perioada de 24 de ore, pe savarsirea infractiunilor de "furt in scop de folosinta", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "refuzul recoltarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", violare de domiciliu", "amenintare" si "distrugere", fiind introdus in arestul I.P.J. Suceava. In sarcina acestuia s-a retinut ca in data de 28 martie, in jurul orei 19.30, profitand de neglijenta proprietarului, a sustras un buldoexcavator , pe care l-a condus pe DN2E, pe raza comunei Marginea, fara a poseda permis de conducere. De asemenea acesta a refuzat sa fie testat cu etilotestul, iar la Spitalul Municipal Radauti, a refuzat sa ii fie recoltate probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, la data de 24 aprilie ora 16.30, a patruns fara drept in curtea locuintei unei femei si i-a adresat amenintari cu acte de violenta. Urmeaza ca miercuri, suspectul sa fie prezentat in fata procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, pentru dispunerea luarii masurii controlului judiciar.