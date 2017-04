Tanarul urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava cu propunere de arestare preventiva.

Un tanar a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a furat bijuterii din locuinta unui sucevean. In urma continuarii cercetarilor, privind furtul unor bijuterii in valoare de circa 1.000 lei, din locuinta unui barbat de 39 de ani, din municipiul Suceava, politistii Biroului Investigatii Criminale Suceava au reusit sa-i prinda pe autori. Oamenii legii au stabilit faptul ca, o minora de 15 ani, din comuna Serbauti, a furat din locuinta victimei cheia de la usa de acces, pe care ulterior i-a inmanat-o unui tanar de 20 de ani, din municipiul Suceava. Tanarul respectiv impreuna cu un localnic de 21 de ani au patruns in locuinta barbatului de 39 de ani si au furat bijuterii. La plecare, cei doi au fost surprinsi de doi vecini, cu care au avut o scurta altercatie pentru a-si asigura scaparea. Cei doi tineri sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de "talharie", iar minora de 15 ani sub aspectul comiterii infractiunilor de "furt calificat" si complicitate la "furt calificat". In cauza s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a tanarului de 21 de ani, urmand ca, vineri sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava cu propunere de arestare preventiva.