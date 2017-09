Un tanar a fost trimis in judecata dupa ce a intretinut relatii sexuale cu o minora de 14 ani

Un tanar a fost trimis in judecata dupa ce a intretinut relatii sexuala cu o minora de 14 ani. Povestea de dragoste dintre cei doi ar fi avut loc la sfarsitul lunii mai 2014. In seara zilei de 27 mai, un tanar de 18 ani, pe nume Florin M., s-a intalnit cu minora, M.M, in varsta de 14 ani, cu care se cunostea de mai mult timp. Cei doi au intretinut un raport sexual consimtit, dupa care adolescenta s-a deplasat la domiciliu, fara sa-si anunte familia cu privire la cele intamplate. Ulterior, la inceputul lunii iunie, aceasta le-a povestit parintilor ca a intretinut un raport sexual cu tanarul respectiv. Parintii fetei au hotarat sesizarea organele de urmarire penala din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus. Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Radauti.