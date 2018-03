Un tanar a furat o masina defecta. A fost prins de politisti in timp era tractat de un alt autoturism

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.

Un tanar de 20 de ani din comuna Musenita a furat o masina defecta. A fost prins de politisti in timp ce era tractat de un alt autoturism. Luni dupa-amiaza, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a oprit pentru control pe DJ 178C, din comuna Fratautii Noi, autoturismul cu numar provizoriu de circulatie, condus de tanarul respectiv care era tractat de un alt autoturism. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autorizatia provizorie de circulatie este expirata din data de 06 decembrie 2017. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, tanarul de 20 de ani a luat autoturismul de la o persoana din comuna Brodina, fara incuviintarea acesteia si intrucat avea probleme tehnice, a fost tractat pentru a ajunge in satul Costisa. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.