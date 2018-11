Un tanar a furat o masina din Dorohoi si a venit ea la un centru comercial din municipiul Suceava

Un tanar de 24 de ani, din judetul Botosani, a furat o masina din Dorohoi si a venit cu ea la un centru comercial din municipiul Suceava. Sambata dimineata, I.P.J. Suceava a fost sesizat de I.P.J. Botosani despre faptul ca in dimineata aceleasi zile, de pe raza municipiului Dorohoi a fost furat un autoturism.

In urma masurilor intreprinse de Politia municipiului Suceava, in parcarea unui complex comercial din localitate a fost identificat parcat si asigurat corespunzator, autoturismul furat.

Astfel, dupa aproximativ zece minute, patrula de politie a observat un tanar care s-a apropiat autoturism, l-a deschis si a urcat in interior, pornind motorul cu intentia de a pleca de la fata locului.

In cauza, s-a procedat la blocarea autoturismului cu autospeciala de politie, iar conducatorul auto a fost identificat ca botosaneanul de 24 de ani. Tanarul a recunoscut ca a furat autoturismul respectiv. Acesta a fost condus la sediul Sectiei de politie Burdujeni pentru continuarea cercetarilor, fiind preluat de un echipaj de politie din cadrul Biroului Investigatii Criminale Dorohoi, judetul Botosani.